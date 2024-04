Quante furono le dinastie egizie e per quanto governarono l'Egitto?

All'interno dei libri scolastici sono pochi i nomi dei faraoni che descrivono la millenaria storia di uno dei regni più longevi di sempre. Per quanto però questa semplificazione possa sembrare estrema, è necessaria, poiché le dinastie dell'Egitto sono molto numerose e dalla storia complessa.

Qui vogliamo però rispondere a una domanda importante: quante furono le dinastie che riuscirono a detenere il controllo dell'Egitto e per quanto tempo riuscirono a governare la regione?

Per rispondere a questa domanda gli egittologi hanno dovuto per prima cosa produrre una lista dei faraoni che soddisfacesse un po' tutti gli esperti. Una missione complicata, quando ci sono pochi reperti che descrivono le dinastie più antiche ed esistono un gran numero di sovrani dall'esistenza incerta.

Utilizzando però alcuni testi geroglifici giunti fino a noi - tra cui la famosa "Pietra di Palermo" , considerata da molti la seconda trascrizione egizia più importante dopo la Stele di Rosetta - e le opere che è possibile ancora ammirare nella regione (piramidi, templi, strutture amministrative e caserme), gli egittologi sono riusciti ad ottenere un elenco quasi completo delle dinastie, che ci permette di comprendere meglio le varie fasi storiche di questo regno.

Ufficialmente, oggi gli storici credono che l'Egitto sia stato governato da 32 diverse dinastie, che si alternarono al potere per circa tremila anni, seppur alcune di queste presentassero delle peculiarità.

La prima si formò attorno al 3150 a.C., mentre l'ultima - la famosa dinastia tolemaica - regnò dal 305 a.C. fino alla morte di Cleopatra nel 30 a.C. Alcune dinastie (come la XXI) in verità furono formate da sovrani di altre nazioni, in particolare dalla Persia, quando l'Egitto in pratica ea governato da un satrapo, mentre oggi è ormai accertato che la cosiddetta VII dinastia - la prima del Primo periodo Intermedio - non è mai esistita, visto che l'unico riferimento che abbiamo riguardo alla sua esistenza proviene dallo storico egizio Manetone, che visse migliaia di anni più tardi.

Si conoscono anche due dinastie predinastiche, che storicamente si considerando a parte e che vengono definite oggi come dinastie 0 e 00, e una dinastia incerta, chiamata Dinastia di Abido, che secondo alcuni storici avrebbe governato l'Alto Egitto durante il Secondo periodo Intermedio. Tale dinastia avrebbe guidato questo territorio mentre si svolgeva un conflitto con altre dinastie "ufficiali", in particolare la XV e la XVI.

Alcuni dei faraoni più famosi in assoluto (non in ordine cronologico) furono Djoser, il primo a realizzare una piramide a gradoni, Cheope, Chefren e Micerino, Akhenaton, Ramses I e Ramses II, Seti I, Hatshepsut, Thutmosis III, Tutankhamon, Amenofi I, Sesostri I e Narmer, il primo faraone della I dinastia.

