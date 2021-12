Questi dinosauri carnivori potevano correre alla stessa velocità di Usain Bolt

C'è stato un periodo in cui i dinosauri regnavano sulla Terra. Ne esistevano davvero tantissimi, alcuni erano giganteschi, altri erano minuscoli, mentre altri erano cacciatori davvero ferocissimi. I carnivori avevano denti super affilati, un olfatto incredibile... e persino una velocità davvero ragguardevole, secondo una nuova scoperta.

Due nuove tracce fossili, scoperte recentemente nella regione di La Rioja, nel nord della Spagna, mostrano che i dinosauri che le hanno prodotte correvano a una velocità massima di 45 km/h. Nel caso vi stesse chiedendo quanto fossero veloci, sappiate che queste creature raggiungevano la stessa velocità dell'uomo più veloce della Terra: Usain Bolt.

Ogni orma impressa sul terreno misurava 30 centimetri di lunghezza. "La loro capacità di corsa hanno sicuramente permesso loro di inseguire la preda in modo molto efficiente", ha dichiarato Pablo Navarro-Lorbes, studente di dottorato in paleontologia presso Universidad de La Rioja in Spagna e autore del nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

Sappiamo che le impronte sono state fatte da un teropode, un gruppo che comprende tutti i più feroci dinosauri carnivori, incluso il T-Rex (a proposito, ecco un piccolo approfondimento sul Tirannosauro Rex). In particolare, le creature che hanno creato le orme potrebbero essere stati spinosauri, ovvero dinosauri che erano lunghi circa 4-5 metri e alti 2 metri, con un peso di circa 200-300 kg.

Uno dei dinosauri - secondo stime delle orme e della stazza - correva da 31,7-44,6 km/h, tra le più alte velocità mai stimate per un dinosauro, mentre l'altro a 23,4-37,1 km/h. Attualmente, il record di velocità di corsa appartiene a un teropode del periodo giurassico che, in base alle orme trovate, è arrivato a una velocità di 55 km all'ora.