Ecco i dinosauri poco conosciuti ma incredibilmente fighi

Alcuni giganti preistorici rimangono nell'ombra dei più celebri T-Rex e Triceratops. Eppure, tra questi giganti dimenticati, si celano creature straordinarie che meritano di essere conosciute. Uno di questi è il Bajadasaurus pronuspinax, scoperto nel 2019, che vanta insolite spine lunghe quasi un metro sul collo, simili a quelle di un porcospino.

Questo erbivoro appartiene alla famiglia dei Dicraeosauridae, giganti sauròpodi con lunghi colli e code che vagavano nell'attuale Patagonia argentina circa 140 milioni di anni fa. Le sue spine, probabilmente ricoperte di cheratina, più resistente dell'osso, potrebbero aver avuto una funzione difensiva, proteggendo il suo lungo collo mentre pascolava.

Un altro dinosauro degno di nota è il Therizinosaurus cheloniformis, un grande teropode erbivoro noto per i suoi incredibili artigli giganti, i più grandi mai registrati in un animale. Questi, lunghi un metro, hanno lasciato perplessi i paleontologi, che si interrogano sul loro scopo. Il Therizinosaurus, vissuto tra il Triassico superiore e il Cretaceo, circa 220-66 milioni di anni fa, aveva un corpo goffo e piumato, con un collo lungo, gambe corte e un becco.

Nonostante la sua apparenza poco minacciosa, i suoi artigli erano impressionanti. Gli studi suggeriscono che potrebbero essere stati usati principalmente come un ornamento, piuttosto che per la difesa o l'attacco. Infine, c'è il Kosmoceratops richardsoni, scoperto nel 2006, che visse circa 76 milioni di anni fa nel Cretaceo superiore nell'attuale Utah meridionale. Conosciuto per il suo cranio ornato, il Kosmoceratops aveva 15 corna a grandezza naturale sulla sua testa, rendendolo il dinosauro con la testa più ornata mai scoperto.

Queste corna, che offrivano poca difesa, potrebbero aver avuto una funzione di selezione sessuale, simile alla coda del pavone o alle corna dei cervi. Curiosamente, sembra che non ci fosse dimorfismo sessuale tra i ceratopsiani, suggerendo che anche le femmine avessero lo stesso apparato ornamentale.

A proposito... ma quanto potevano vivere i dinosauri? Davvero poco.