I dinosauri mangiavano dei cibi molti simili a quelli nostri, ecco cosa

Le piante e i vegetali del quale ci nutriamo al giorno d'oggi non esistono solo da recente, ma i loro "antenati" sono spuntati per la prima volta milioni di anni or sono. Addirittura alcuni di questi potevano essere trovati - o almeno versioni simili - perfino durante l'epoca dei dinosauri.

Il dottor Brian Atkinson dell'Università del Kansas ha trascorso sette anni studiando delle piante fossili trovate negli anni '90 prima della costruzione di un complesso residenziale fuori Sacramento. "Il fossile appartiene a un gruppo di liane, che sono viti legnose che aggiungono complessità strutturale alle foreste pluviali", afferma lo scienziato.

Lo studio mostra, quindi, che le foreste pluviali del Cretaceo della California assomigliavano a quelle di oggi in termini di molteplicità di nicchie vegetali. All'epoca è molto probabile che la superfamiglia delle piante da fiore conosciute come lamiidi, che comprende circa 40.000 specie e al giorno d'oggi non possiamo immaginare la nostra vita senza queste, fosse già esistente.

All'interno della superfamiglia possiamo trovare piante che ci danno tesori vegetali come pomodori, patate, le nostre erbe più popolari e persino il caffè (che potrebbe presto scomparire). Non abbiamo purtroppo idea se le specie di lamiidi siano riusciti a superare il periodo buio dopo la collisione dell'asteroide, ma se la valutazione di Atkinson è corretta, sappiamo molto di più sulle origini di questi vegetali rispetto a prima.

I pomodori e tutti i membri del delle erbe come prezzemolo, salvia, rosmarino e timo, potrebbero risalire al Cretaceo.