I dinosauri potevano accoppiarsi con animali diversi da loro? Ecco la verità

I dinosauri hanno dominato il pianeta per milioni di anni, fin quando una pietra venuta dal cielo non ha messo la parola fine alla loro storia. Tuttavia, durante il periodo precedente, questi giganti preistorici potrebbero aver avuto relazioni simbiotiche con altri animali? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Prima di tutto dovete sapere che la simbiosi è un fenomeno comune nel mondo naturale, in cui due specie vivono insieme in un'interazione a lungo termine che può essere mutualmente vantaggiosa, o in cui un organismo può essere un parassita sull'altro.

Dalle alghe che vivono all'interno dei coralli, ai funghi che crescono sulle radici delle piante, fino a molti tipi di parassiti come vermi e insetti che predano i loro ospiti... ci sono molti esempi in natura di questo dualismo. Tuttavia, potrebbe essere stato lo stesso durante l'era dei dinosauri?

Alcune prove hanno scoperto come il Tyrannosaurus rex fossero affetto da parassiti, poiché alcune ossa fossili presentano lesioni che ricordano quelle causate dai parassiti protozoi negli uccelli moderni. Le prove di una simbiosi mutualistica tra dinosauri e altre specie non sono purtroppo così chiare, poiché tali prove sono improbabili da fossilizzare.

Nel frattempo, però, proprio come gli uccelli che oggi aiutano a ripulire i denti dei coccodrilli, è facile immaginare che i dinosauri potessero avere relazioni simili. Nonostante la mancanza di prove fossili dirette, la simbiosi è un fenomeno così comune nel mondo naturale che sarebbe davvero sorprendente se non esistesse anche tra i dinosauri.