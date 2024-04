I dinosauri potrebbero non seguire una delle regole più famose della biologia

La regola di Bergmann è una delle più importanti e famose dell'intera biologia. Essa afferma che gli animali che vivono a latitudini maggiori o in climi più freddi sono in media più grandi rispetto ai loro parenti che vivono in climi più caldi.

Questa regola è stata verificata innumerevoli volte dall'inizio dell'Ottocento. Sia che si parli di mammiferi che di pesci o di uccelli, i vertebrati tendono ad assumere dimensioni maggiori salendo di altitudine, riuscendo così ad avere una termoregolazione migliore del proprio corpo rispetto al freddo intenso esterno.

Un nuovo studio condotto da alcuni docenti dell'Università dell'Alaska di Fairbanks (UAF)hanno tuttavia scoperto con un gruppo molto importante di vertebrati sembra non aver seguito spesso la regola di Bergmann, quando erano in vita. Stiamo parlando dei dinosauri, che in generale non assumevano dimensioni maggiori salendo di altitudine, semmai il contrario.

"Il nostro studio chiarisce che l'evoluzione delle diverse dimensioni corporee nei dinosauri e nei mammiferi non può essere ridotta semplicemente a una funzione della latitudine o della temperatura" ha affermato Lauren Wilson, l'autrice principale dell'articolo pubblicato su Nature Communications e giovane laureata dell'UAF. "Abbiamo scoperto che la regola di Bergmann è applicabile solo a un sottoinsieme di animali omeotermi (ovvero quelli che mantengono la temperatura corporea n.d.R.), e solo quando si considera la temperatura, ignorando tutte le altre variabili climatiche. Ciò suggerisce che la regola di Bergmann non è applicabile a tutte le specie e si è dimostrata essere un'eccezione."

Questo ovviamente non vuol dire che nelle zone polari non siano esistiti dei dinosauri di grandi dimensioni. Tali specie tuttavia non erano più grandi di quelle presenti nelle regioni più calde. Tra questi dinosauri c'erano per esempio i tirannosauri o i famosi adrosauri, che brucavano i vegetali con i loro becchi d'anatra.

Non è la prima volta che gli scienziati riescono a mettere in crisi questo assunto della biologia ottocentesca. Anche alcuni studi relativi ai topi hanno dimostrato che può essere facilmente falsificabile, in particolare quando si studia la crescita dimensionale degli esemplari che abitano le nostre città.

Per raggiungere questa maggiore consapevolezza della biologia dei dinosauri, Lauren Wilson ha studiato in particolare i diversi reperti fossili che sono stati trovati in Alaska, facendo poi un confronto con i dati disponibili tra i mammiferi e gli uccelli. "Il risultato è stato illuminante". Anche in questo caso, la latitudine non era un fattore predittivo delle dimensioni corporee nelle specie preistoriche di uccelli e mammiferi, seppur esistesse una leggera relazione fra dimensione e temperature fra le specie moderne.

Ciò comporta che la regola di Bergmann non può essere considerata sempre attendibile e che sembra essere comparsa con l'evoluzione delle specie più recenti.

