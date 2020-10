Quali dinosauri hanno vagato nella tua città milioni di anni fa? Questa mappa può dirtelo!

I dinosauri hanno colonizzato il nostro pianeta per milioni di anni e i luoghi in cui viviamo oggi un tempo, molto probabilmente, erano le loro case. Grazie a una nuova mappa interattiva adesso possiamo sapere dove vagavano un tempo sulla Terra le molte specie diverse di dinosauri.

Gli utenti, in particolare, possono iniziare cercando i fossili scoperti vicino la loro città natale o cercando sulla mappa una specifica specie di interesse. Non si dovrà far altro che scrivere il nome di una città nel campo di ricerca in alto a sinistra dello schermo. Una vola fatto ciò, proprio sotto la barra di ricerca, verrà generato un elenco di fossili trovati nelle vicinanze.

Vicino a Milano, ad esempio, i paleontologi hanno scoperto fossili di Tarascosauro, Cymatosaurus e dell'Ipselosauro. Ogni specie trovata porta a una pagina web statica piena di curiosità e immagini da esplorare su queste creature. Creato dallo scienziato informatico e paleontologo Ian Webster, il sito web Ancient Earth è anche capace di tracciare lo spostamento tettonico delle nostre città durante i milioni di anni (ve ne abbiamo già parlato qui).

Come? Utilizzando le numerose funzionalità del sito. La pagina web per osservare quali dinosauri vivevano nelle vostre zone è questo. Mentre grazie a quest'altro, invece, è possibile scoprire tantissime curiosità sul mondo di queste incredibili creature.