Questo dinosauro appena scoperto era grande quanto uno scuolabus

Un team di ricercatori, dell'Università Jaume, dell'Università di Valencia e del Grup-Guix di Villarreal, ha identificato una nuova specie di dinosauro in un particolare sito in Catalogna, noto come un cimitero preistorico già nel lontano 1998, ma che solo di recente è stato studiato a fondo.

Il dinosauro, datato a circa 130 milioni di anni fa e lungo circa otto metri, è stato classificato come membro del genere degli Ornitopodi Styracosternan (Dinosauria Ornithopoda), ed è stato chiamato Portellsaurus sosbaynati. Era anche membro di una famiglia di iguanodonti, che si ritiene abbia vissuto in quella che oggi è la Spagna.

Il fossile è stato identificato attraverso il ritrovamento della mandibola. I ricercatori sono stati in grado di capire che si trattava di una nuova specie grazie a due caratteristiche autopomorfiche uniche, oltre a quella che descrivono come una combinazione di caratteristiche, due delle quali erano l'assenza di un rigonfiamento lungo una parte dell'osso e la presenza di una cavità profonda mai vista prima in altri del suo genere.

Il dinosauro è stato descritto come dotato di molteplici artigli affilati , alcuni fuoriuscivano dai suoi "pollici" ed altri dalle "punta delle dita". I ricercatori hanno anche fatto notare come questa caratteristica gli era utile per proteggersi dai predatori e soprattutto per raccogliere e tagliare la frutta o altri alimenti vegetali poiché era vegetariano.

Il dinosauro era anche provvisto di narici molto grandi, qualità che probabilmente gli conferiva un senso dell'olfatto molto acuto, sicuramente utile per il foraggiamento. Aveva anche una coda molto grande, portata in posizione eretta per mantenere l'equilibrio. Stando in piedi infatti, i ricercatori stimano che era alto poco più di tre metri e con un peso di almeno 3.600 kg.

Il Portellsaurus sosbaynati era imparentato anche con altri dinosauri che sono stati identificati come viventi in quello che oggi è il Niger e la Cina. Una scoperta che getta nuova luce sull'evoluzione degli ornitopodi.