Questo nuovo dinosauro potrebbe avere le braccia più piccole di tutti

Se pensavate che il Tyrannosaurus rex avesse braccia minuscole - a proposito, sapevate che non è neanche il più grande carnivoro esistito sulla Terra? -, preparatevi a rifarvi gli occhi con questa nuova specie di dinosauro dalle braccia ancora più piccole: ecco a voi il Guemesia ochoai!

Si tratta di un dinosauro identificato nel nord-ovest dell’Argentina a partire da un teschio unico e risalente a circa 70 milioni di anni fa: appartiene agli abelisauridi ma, a differenza loro, sembrerebbe avere una scatola cranica “notevolmente più piccola”. Tuttavia, sono altre le caratteristiche scoperte

La ricostruzione del dinosauro Carnotaurus sastrei, che trovate in calce e in copertina alla notizia, secondo lo United Kingdom's Natural History Museum dovrebbe essere quella più vicina al nuovo Guemesia ochoai scoperto nel Sud America: mascelle forti e denti a lama, ma braccia estremamente piccole, senza ossa e senza artigli. Come affermato dal paleontologo Anjali Goswami, “questo nuovo dinosauro è piuttosto insolito per il suo genere. Mostra che i dinosauri che vivono in questa regione erano abbastanza diversi da quelli in altre parti dell'Argentina, supportando l'idea di province distinte nel Cretaceo del Sud America”.

Ora sarà importante capire, a partire dalle differenze del cranio, i punti non in comune con il detto Carnotaurus sastrei: il teschio trovato nella parte settentrionale dell’Argentina, infatti, già mostra una serie di piccoli fori che avrebbero permesso al dinosauro di raffreddarsi nel clima più caldo. Questa caratteristica manca al C. sastrei, e chissà quali altre lo rendono ancora più unico.

