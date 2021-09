Ecco lo spietato rivale dei tirannosauri: il predatore dai 'denti di squalo'

Al tempo dei dinosauri, le catene alimentari presentavano un’ampia varietà di predatori al loro apice. Alcuni di questi sono senza dubbio il T.rex e il Torvosaurus. Un recente studio, però, ha portato sulla scena una nuova specie dominante del Cretaceo superiore, prima dell’ascesa dei tirannosauri, ovvero il predatore dai "denti di squalo”.

I reperti fossili della creatura, chiamata Ulughbegsaurus uzbekistanensis(di cui potete trovare una rappresentazione nell'immagine di copertina ad opera dell'illustratore Julius Csotonyi), furono rinvenuti negli anni ’80 e accantonati in una collezione di un museo Uzbeco. Solo nel 2019 un team di ricerca lo riportò in auge, approfondendone lo studio, le cui conclusioni sono confluite nella ricerca odierna.

La specie è vissuta circa 90 milioni di anni fa e, grazie alle sue notevoli dimensioni, era il predatore all’apice della catena alimentare nelle regioni Asiatiche, competendo unicamente con le specie più piccole di tyrannosauri del tempo. Una di queste era il tirannosauro Timurlengia, contemporaneo della U. uzbekistanensis, ma dalle dimensioni più contenute, che potevano raggiungere i 4 metri di lunghezza e meno di 200 kg di peso(molto più piccolo del feroce T.rex). Ciò ha permesso ai ricercatori di ipotizzare che la nuova specie fosse all’apice del suo ecosistema, grazie alle sue notevoli dimensioni, che sono state stimate, dall’analisi della porzione mascellare, in 8 metri di lunghezza ed un peso di 1000 kg. La caratteristica più peculiare della nuova specie, però, è rappresentata dai denti seghettati, simili a quelli degli squali.

Dalle analisi della mandibola, inoltre, i ricercatori suggeriscono che la nuova specie possa far parte dei carcharodontosauri, un genere di teropodi dai caratteristici “denti di squalo”. Questi erano lontanamente imparentati con i tyrannosauri e competevano con essi nella catena alimentare.

Kohei Tanaka, autore principale dello studio e assistente professore presso l'Università di Tsukuba in Giappone, ha dichiarato "La nostra scoperta indica che i carcharodontosauri erano ancora predatori dominanti in Asia 90 milioni di anni fa".

Darla Zelenitsky, professoressa di paleobiologia presso l'Università di Calgary e coautrice dello studio, in merito alle affinità tra la nuova specie e i tyrannosauri, ha dichiarato “I due gruppi di dinosauri erano abbastanza simili, ma i carcharodontosauri erano generalmente più snelli e di corporatura leggera rispetto a tirannosauri pesanti”. Ma rispetto ai tyrannosauri dell’epoca, i carcharodontosauri, erano più massicci dei tirannosauri, con stime di peso attestate, e talvolta superiori, alle 6 tonnellate. In seguito i carcharodontosauri videro la loro fine ed ebbe così inizio l’ascesa e lo sviluppo dei tirannosauri, i quali, non avendo competitori e crescendo di dimensioni, divennero i predatori dominanti in Asia e Nord America.

Qui di seguito potete ammirare l'immagine di un pezzo di mascella appartenente al predatore, creata da Kohei Tanaka e dal gruppo di ricerca.

E sapevate che una teoria su uno dei più noti dinosauri carnivori è stata recentemente sfatata dopo 150 anni?