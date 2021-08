Questo dinosauro era davvero piccolo come mostrato in Jurassic Park?

Se vi fosse capitato di vedere il primo capitolo di Jurassic Park, vi ricorderete sicuramente di quel piccolo dinosauro, intento a sorprendere l’informatico lestofante fuggire con i campioni biologici. Questa bestiolina prende il nome di Dilophosaurus e, lontano dall’aspetto da clamidosauro del film, non era affatto com’è stato rappresentato.

Quindi, come era fatto davvero questo dilofosauro?

Il Dilophosaurus era una specie di dinosauro carnivora, appartenente al sottordine dei teropodi, vissuta nel Giurassico inferiore. Secondo studi recenti non si trattava affatto di un piccolo dinosauro, che incuteva timore mediante il clamide membranoso e paralizzando il malcapitato di turno con la sostanza venefica spruzzata dalla bocca.

I primi fossili di questa specie furono ritrovati nel 1940, in Arizona, da un certo Jesse Williams. Questi li consegnò in custodia all’Università della California a Berkley, dove il paleontologo Samuel Welles ne confermò l’appartenenza a una nuova specie. Durante le decadi seguenti la specie venne sommariamente descritta e lo scheletro ricostruito, aggiungendo porzioni in gesso ispirate all’anatomia di un Allosauro. Ciò ha contribuito a creare un alone di ambiguità attorno alla creatura, le cui caratteristiche non sono mai state ben definite.

Successivi studi, eseguiti dal paleontologo Adam Marsh, hanno rivalutato tutti i reperti ossei e la documentazione disponibile per questa creatura. Marsh, in collaborazione con il paleontologo Timothy Rowe, ha scoperto che si trattava di un grande predatore, dotato di poderose mandibole e lungo 6 metri(circa la metà di un T. rex), con un peso di circa 750 kg .

Da questi nuovi dati emerge che non era dotato di veleno e della caratteristica livrea membranosa estroflettibile e che non era affatto "mingherlino", anzi, si trattava di un predatore progettato per cacciare attivamente altre specie.

Una sola delle caratteristiche presentate nel film risulta corretta, ovvero la cresta bisezionata sulla parte superiore del muso, la cui funzione è soggetta a diverse ipotesi, tra cui quella intimidatoria o a scopo riproduttivo, per attirare le femmine.

Questa struttura si pensa fosse stata rinforzata da sacche d’aria, che si espandevano lungo tutto lo scheletro, rendendolo molto leggero. Ciò avrebbe permesso a questa specie di raggiungere grandi dimensioni senza essere rallentata dalla zavorra ossea, permettendogli di diventare il primo dinosauro carnivoro del Nordamerica.

Alla luce di queste rivelazioni, la prossima volta che vi capiterà di vedere la pellicola hollywoodiana potreste provare a proiettare le reali dimensioni del predatore sulla piccola creatura che vi troverete davanti (pur non essendo imponenti come quelle dello Spinosaurus).