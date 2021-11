Un dinosauro senza denti, piccolo e 'raro' è stato scoperto in Brasile

In Brasile è stato effettuato un ritrovamento di un dinosauro "molto raro" vissuto circa 70 milioni di anni fa. La creatura, soprannominata Berthasaura leopoldinae misurava circa un metro di lunghezza e aveva un'altezza di circa 80 centimetri. Il dinosauro è un teropode, un gruppo i cui membri erano ritenuti quasi tutti carnivori.

"È stata una vera sorpresa", hanno affermato i paleontologi protagonisti della scoperta in una dichiarazione rilasciata dal Museo Nazionale del Brasile. Gli addetti ai lavori hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Nature, definendo la scoperta "uno dei dinosauri più completi trovati dal periodo Cretaceo in Brasile".

La creatura aveva una bocca simile a un becco e non aveva denti. "Il fatto che non avesse denti solleva dubbi sulla dieta di questo animale", ha affermato il ricercatore Geovane Alves Souza, uno degli autori dello studio. "Non significa necessariamente che non mangiasse carne, però. Molti uccelli, come i falchi, mangiano carne con il becco".

Lo scheletro fossile è stato trovato lungo una strada nello stato meridionale del Paranà tra il 2011 e il 2014. Secondo gli esperti era un onnivoro e si tratta di una specie completamente nuova vissuta tra 70 milioni e 80 milioni di anni fa. Il nome Berthasaura leopoldinae deriva da Bertha Lutz, scienziata e femminista brasiliana morta nel 1976.

Proprio recentemente è stato scoperto uno dei dinosauri più lunghi mai vissuti chiamato Supersaurus, mentre una creatura dal teschio di ghiaccio è stata scoperta in Groenlandia.