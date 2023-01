Un dinosauro mai visto prima aveva un numero di denti spropositato

Di dinosauri incredibili sul nostro pianeta ne sono esistiti davvero tanti e molti di loro purtroppo sono sconosciuti alla scienza. Recentemente, pensate, gli scienziati hanno scoperto uno pterosauro con un becco dalla forma insolita che aveva centinaia di minuscoli denti uncinati - circa 500 - e poteva essere trovato in Baviera, Germania.

Come capita spesso, la nuova scoperta è stata portata alla luce in modo accidentale in una miniera abbandonata nella zona del Giura francone in Baviera (nelle miniere si fanno sempre grandi scoperte!). I ricercatori stavano tentando di scoprire ossa di coccodrillo da una lastra di calcare quando si sono imbattuti nel nuovo esemplare, che era incredibilmente ben conservato.

In base a quanto riportano le analisi, i resti hanno probabilmente un'età compresa tra 157 milioni e 152 milioni di anni. "Le mascelle di questo pterosauro sono davvero lunghe e fiancheggiate da denti piccoli, fini e uncinati, con minuscoli spazi tra di loro come un pettine per lendini", afferma l'autore principale dello studio David Martill, un paleobiologo dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito.

Con un'apertura alare di 1,1 metri - che non si avvicinava minimamente al più grande pterosauro mai esistito - la creatura aveva almeno 480 denti lunghi tra 2 e 11 millimetri, il secondo numero più alto trovato in qualsiasi specie simile. Quest'ultimi erano utilizzati per catturare i minuscoli gamberetti di cui probabilmente si nutriva.

Il nuovo esemplare è stato chiamato Balaenognathus maeuseri, primo nome che ricorda le balene del genere Balaenoptera e il secondo uno degli autori dello studio, Matthias Mäuser, morto mentre il documento veniva redatto prima di essere pubblicato sulla rivista PalZ.