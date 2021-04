Questo dinosauro era la perfetta evoluzione del T-Rex

Quando sulla Terra il T-Rex regnava incontrastato nell'emisfero settentrionale, al sud un altro predatore seminava il terrore. Chiamato Llukalkan aliocranianus, stiamo parlando in un predatore carnivoro chiave che si faceva strada nel tardo Cretaceo con delle caratteristiche davvero impressionanti.

Gli esperti hanno trovato un cranio perfettamente conservato di questa creatura, che ha rivelato nuove intuizioni sul suo ruolo nell'ambiente. Innanzitutto, la creatura aveva dei fori nel suo cranio più grandi di tutta la famiglia degli Abelisauridae e perfino il suo orecchio era differente, con un udito migliorato molto più simile ai coccodrilli attuali.

Questi adattamenti significano, in pratica, solo una cosa: l'estinzione di queste creature avvenne nel loro momento migliore, quando l'evoluzione non aveva ancora finito il suo lavoro con questi incredibili animali. Nonostante la testa molto tozza, il L. aliocranianus sfoggiava, secondo gli esperti, rigonfiamenti simili a quelli di alcune iguane.

Il nome deriva dalla lingua nativa Mapuche, un popolo amerindo originario del Cile centrale e meridionale e del sud dell'Argentina, e significa letteralmente "colui che provoca paura". Grazie al suo udito e alla sua ferocia, il dinosauro era molto probabilmente tra i predatori in cima alla catena alimentare della Patagonia.

"Questa è una scoperta particolarmente importante perché suggerisce che la diversità e l'abbondanza degli abelisauridi fosse notevole, non solo in tutta la Patagonia, ma anche in aree più locali durante il periodo del crepuscolo dei dinosauri", afferma l'autore principale dello studio, il dott. Federico Gianechini dell'Università nazionale di San Luis, in Argentina. "Questa scoperta suggerisce anche che probabilmente ci sono più abelisauridi là fuori che non abbiamo ancora trovato".