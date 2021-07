Il dinosauro più piccolo del mondo è, in realtà, una lucertola di 99 milioni di anni fa

Una creatura ritrovata nell'ambra, risalente a 99 milioni di anni fa, si pensava fosse il dinosauro più piccolo del mondo quando venne scoperta. Tuttavia, dopo una serie di dibattiti scientifici, si è affermato che, in realtà, la creatura chiamata Oculudentavis naga è un rettile, non un dinosauro.

Si tratta, in sostanza, di una lucertola preistorica. "È un animale davvero strano. È diverso da qualsiasi altra lucertola di oggi", ha dichiarato in un comunicato stampa il coautore del nuovo studio Juan Diego Daza, erpetologo e assistente professore di scienze biologiche presso la Sam Houston State University, in Texas.

La creatura è stata difficile da classificare, ma utilizzando le scansioni TC per separare, analizzare e confrontare ogni osso, gli esperti hanno finalmente rilevato le caratteristiche che hanno identificato l'animale come una lucertola. Per l'esattezza sono state confrontate due specie differenti - ma molto simili - per arrivare a questa conclusione.

Il rettile ad aver dato vita al dibattito, infatti, è stato l'Oculudentavis khaungraae e, confrontandolo con i resti del meglio conservato Oculudentavis naga, gli esperti sono arrivati infine alla verità. Gli autori ritengono che i crani di entrambe le specie si siano deformati quando l'ambra si solidificò attorno alle due creature.

Il muso dell'Oculudentavis khaungraae è stato schiacciato in una forma più stretta, più simile a un becco, mentre la scatola cranica di Oculudentavis naga è stata compressa. L'ambra non smette di rivelarci grandi sorprese: come questo millepiedi di 99 milioni di anni fa o questi insetti colorati.