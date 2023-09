Questo 'bizzarro' dinosauro potrebbe riscrivere la storia degli uccelli

Gli scienziati hanno scoperto un dinosauro di 150 milioni di anni che potrebbe realmente stravolgere le attuali conoscenze sull’evoluzione degli uccelli. Lo studio è stato prontamente pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature.

L'Archaeopteryx viene oggi considerato da molti ricercatori come il primo uccello mai esistito sul nostro pianeta. Oggi, abbiamo trovato probabilmente un suo coetaneo: il Fujianvenator prodigiosus. La particolarità? Probabilmente non sapeva volare…

Come si può osservare dal link in calce, questo nuovo esemplare risultava molto più simile al dodo che presto tornerà in vita o a uno struzzo, piuttosto che ai comuni uccelli a cui siamo abituati. Dai resti rinvenuti pochi mesi fa vicino a Nanping nella provincia del Fujian, si evincono infatti delle zampe molto lunghe e grosse, il che suggerisce che potrebbe essere stato un ottimo corridore come ha affermato il paleontologo Min Wang dell'Accademia cinese delle scienze, principale autore dello studio.

"Il Fujianvenator è tutt'altro che simile a qualsiasi uccello moderno", ha dichiarato lo stesso Wang.

Al giorno d’oggi riteniamo che gli uccelli si siano evoluti dai teropodi, ovvero quel particolare gruppo di dinosauri di cui facevano parte anche il Tyrannosaurus Rex e i Velociraptor. Ma la nostra comprensione dell’evoluzione degli uccelli è fortemente limitata dalla scarsità di fossili attualmente disponibili (a causa delle fragili ossa cave degli animali) che mostrano la transizione tra i teropodi e gli uccelli, definiti collettivamente avialae.

Purtroppo appare difficile sapere esattamente che aspetto avesse il Fujianvenator, perché allo scheletro delle dimensioni di un pollo mancano testa, la coda e le sue dita sono scarsamente conservate. Tuttavia, siamo in grado di affermare che la parte inferiore della gamba è lunga circa il doppio della coscia. Ciò suggerisce che l'animale fosse un corridore veloce, o al contrario usasse le gambe per guadare le paludi della zona, come una gru o un airone dei giorni nostri.

"Sulla base delle caratteristiche scheletriche, Fujianvenator probabilmente non era bravo a volare", ha affermato Wang.

Per quanto possa essere importante tale scoperta, esiste ancora un divario di 30 milioni di anni nella documentazione fossile tra Archaeopteryx e Fujianvenator e il successivo fossile di uccello registrato che appare nel Cretaceo. Come ci dimostra il "collo lungo" più piccolo di sempre, abbiamo ancora molto da imparare su questi splendidi animali che un tempo popolavano la Terra.