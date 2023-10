È stato trovato un dinosauro 'rivoluzionario' nel deserto in Egitto

Nel deserto egiziano, un segreto sepolto da 75 milioni di anni è stato finalmente svelato. Si tratta di Igai semkhu, un titanosauro di dimensioni sorprendentemente ridotte rispetto ai suoi giganteschi cugini. Questa creatura, il cui nome significa "Signore Dimenticato dell'Oasi" in antico egiziano, ha vissuto nell'Oasi di Kharga.

La sua scoperta getta una luce completamente nuova sulla storia dei dinosauri in Africa, un continente dove i fossili di questi giganti preistorici sono piuttosto rari. Questo particolare titanosauro, lungo solo dai 10 ai 15 metri, è stato descritto per la prima volta nel luglio 2023 sulla rivista Journal of Vertebrate Paleontology.

La sua esistenza riempie un vuoto nella nostra comprensione dell'era dei dinosauri, in particolare degli ultimi 30 milioni di anni di questa epoca in Africa. Sebbene i resti di Igai semkhu siano limitati a poche ossa delle gambe e alcune vertebre, rappresentano uno dei fossili di dinosauri più completi mai scoperti in Africa.

La sua importanza è sottolineata dal fatto che, nonostante la frammentarietà del reperto, è ancora uno dei fossili di dinosauri più completi mai ritrovati in Africa. Questa scoperta è fondamentale per la paleontologia, poiché offre una visione più chiara della vita dei dinosauri in un continente dove i fossili sono rari e spesso difficili da recuperare a causa delle condizioni geografiche e climatiche (ecco qual è il fossile più grande d'Europa).

La rivelazione di Igai semkhu promette di aprire nuovi orizzonti nella ricerca sui dinosauri e di stimolare ulteriori esplorazioni in Africa, nella speranza di svelare altri misteri di un passato lontano.