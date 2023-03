Quale dinosauro potrebbe sopravvivere al giorno d'oggi?

Ah i dinosauri, creature davvero magnifiche che hanno dominato il nostro pianeta milioni di anni fa. Sarebbe stato bello vedere questi possenti animali, per questo motivo oggi si sta parlando dell'idea di costruire una sorta di Jurassic Park. Tuttavia, ai tempi le condizioni erano diverse da oggi, ma quale dinosauro potrebbe sopravvivere?

I dinosauri non si sono estinti definitivamente, ma sopravvivono - almeno una piccola parte del loro codice genetico - negli uccelli moderni. Gli uccelli, infatti, si sono evoluti dai dinosauri e fanno parte dell'albero genealogico di queste creature, quindi tecnicamente alcuni dinosauri sono sopravvissuti all'impatto di un asteroide 66 milioni di anni fa.

Partendo da questo presupposto, molti di loro probabilmente potrebbero sopravvivere oggi. Questi grandi rettili hanno dominato il mondo per 150 milioni di anni e hanno sopportato dei periodi di caldo e freddo, eruzioni vulcaniche e persino cambiamenti del livello del mare (erano sicuramente molto più resilienti di noi).

Secondo il dottore Stephen Brusatte, professore e paleontologo all'Università di Edimburgo, non c'è nulla che al giorno d'oggi possa essere fatale per loro. Nei climi più freddi, i grandi animali sono spesso favoriti, perché possono trattenere il calore più facilmente, così come gli animali più piccoli che hanno un isolamento come peli o piume per stare al caldo.

Ciò suggerisce che gli enormi sauropodi dal collo lungo o altri piccoli dinosauri coperti di piume come i Velociraptor e simili, sarebbero particolarmente resistenti al giorno d'oggi. I dinosauri più piccoli senza piume, invece, sarebbero probabilmente i più vulnerabili.