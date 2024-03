Questo dinosauro avrebbe tranquillamente potuto battere il T. rex e lo Spinosauro

Dopo quasi due secoli d'indagini paleontologiche approfondite, ci si aspetterebbe che gli scienziati siano stati in grado di conoscere approfonditamente buona parte della fauna mesozoica di tutti i continenti, eppure sono molti i misteri che ancora avvolgono l'evoluzione dei dinosauri.

Tra i continenti più misteriosi e al contempo interessanti c'è l'Africa, per anni trascurata dalla maggioranza degli esperti di paleontologia dei rettili. Ancora oggi, dopo decenni di approfondimenti e di notevoli studi, il continente africano è infatti spesso posto in secondo piano, sia dalla ricerca che dagli interessi dell'opinione pubblica, come se le scoperte fossili riferite al continente asiatico o sud americano risultano più interessanti per la comprensione dello sviluppo di questi grandi rettili.

Eppure, proprio in Africa sono stati trovati alcuni dei più noti e più grandi dinosauri della storia. Uno di questi è lo spinosauro, il gigantesco dinosauro dotato di una vela dorsale, che attraversava i flutti dei grandi fiumi africani alla ricerca di pesci, o il Carcarodontosauro, che avrebbe tranquillamente potuto sfidare il T. rex in combattimento, risultandone vincitore.

Questo enorme predatore era infatti lungo oltre 12 metri e il suo peso poteva raggiungere le 6 tonnellate. Era un teropode micidiale, dotato di una bocca simile a quella del T. rex, ma molto meno tozza, con denti affilati che per via della loro affilatura possono ricordare quelli di uno squalo.

Il Carcarodontosauro aveva anche una mascella lunga circa 1,6 metri e visse sulle coste occidentali dell'Africa durante il Cretaceo, tra 99 e 94 milioni di anni fa.

Nonostante i suoi arti piccoli, il Carcarodontosauro avrebbe potuto battere il T. rex anche sotto questo punto di vista, disponendo di braccia più lunghe e utili nel combattimento, mentre il suo stile di caccia era diverso. Gli scienziati infatti credono che il suo morso fosse meno potente rispetto quello degli altri predatori, che basavano l'intero loro successo sulla forza impressa nel morso. Il Carcarodontosauro invece basava le sue caccia sulla tecnica del dissanguamento, provocando ingenti ferite alle sue prede tramite i denti.

Questa strategia risultava più vantaggiosa in un contesto dove le prede lente erano molto rare e i carnivori dovevano abbattere velocemente i loro obiettivi, puntando molto sullo shock provocato dal morso.

Secondo alcuni studiosi, il Carcarodontosauro è stato anche il predatore più grande mai comparso in Africa insieme allo Spinosauro, con cui condivideva l'areale, dividendosi le risorse. Mentre il primo andava infatti a caccia di grandi prede terrestri, il secondo era più adattato a pescare grossi pesci o a cacciare prede di dimensioni medie.

