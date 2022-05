Il dio greco Zeus veniva adorato anche in Egitto e questa scoperta lo conferma

Zeus è sicuramente la divinità più famosa del pantheon greco. Sono tante le storie sul suo conto e qualche secolo fa era adorato da milioni di persone nell'antica Grecia. Non solo da queste parti del mediterraneo: secondo una scoperta recente il dio aveva dei seguaci perfino nell'Antico Egitto.

In base a quanto ha affermato recentemente il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziane, è stato scoperto un antico tempio di Zeus a Tell el-Farma, un sito di scavi situato nella regione egiziana della penisola del Sinai. In questo luogo ci sono dei pilastri con iscrizioni che menzionano che il tempio fu restaurato dall'imperatore romano Adriano.

I documenti storici affermano che Adriano fosse un grande ammiratore della cultura greca e durante il suo regno desiderava far rivivere la gloria perduta di Atene. Gli archeologi sostengono che il tempio sia stato costruito in onore di Zeus Kasios, un dio greco risultante dalla fusione di Zeus e del monte Kasios (che si trova tra la Turchia e la Siria).

Secondo il mito, dopo che gli dei sconfissero i Titani, la dea della Terra Gea si fuse con una creatura del mondo sotterraneo e diede origine a un mostro di nome Tifone che voleva governare l'universo. Così il "combattimento finale" avvenne proprio sul monte Kasios. Si ritiene che la montagna abbia aiutato Zeus durante la sua lotta e, ancora oggi, è considerata un punto di riferimento sacro dai seguaci della cultura greca e di altri culti.

"I pilastri del tempio erano di granito rosa ed erano alti circa due metri", ha dichiarato il Dr. Mostafa Waziri, egittologo e Segretario generale delle Antichità presso il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziane. A breve gli esperti eseguiranno una ricostruzione della struttura per avere maggiori informazioni sul progetto architettonico del tempio.

A proposito, ecco la storia che viene raccontata in tutto il mondo da 100.000 anni.