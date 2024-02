Dipendente Microsoft scopre vulnerabilità in DALL-E 3: fa generare contenuti inappropriati

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa all’aggiornamento di Microsoft Designer dopo che alcuni utenti erano riusciti ad utilizzare il tool per generare le immagini deepfake di Taylor Swift che sono rimaste su X per 17 ore e scatenato un caso mondiale.

Oggi giunge notizia che Shane Jones, manager del dipartimento di software engineering di Microsoft, ha scoperto una vulnerabilità nel modello DALL-E 3 di OpenAi che consentirebbe di aggirare le limitazioni messe in campo dagli sviluppatori per generare contenuti inappropriati. A quanto pare, Jones avrebbe segnalato il problema a Microsoft ma la società gli avrebbe consentito di pubblicarla. Nonostante ciò però ha deciso di condividere pubblicamente le informazioni in quanto preoccupato per i potenziali rischi per la sicurezza.

La scoperta è stata effettuata durante una ricerca che stava conducendo a dicembre: Jones, in un post pubblicato sul proprio account LinkedIn, si dice preoccupato per le possibili implicazioni ed ha invitato OpenAI a sospendere momentaneamente il modello DALL-E 3 fin quando il problema non sarà risolto.

Microsoft a quanto pare l’avrebbe invitato a rimuovere il post senza fornire alcuna spiegazione e tramite l’ufficio legale gli ha impedito di divulgare ulteriori informazioni. L’azienda è stata raggiunta da Engadget a cui ha minimizzato l’impatto: un portavoce ha affermato che il problema verrà risolto anche se, a giudicare dalle dichiarazioni, non aggirerebbe totalmente i meccanismi di sicurezza