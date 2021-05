I dipendenti ESA hanno eseguito uno spassosissimo video sulle note dei Queen!

All'ESA si lavoro sodo, ma contemporaneamente si ci diverte sodo! Ecco a voi il divertentissimo video dei dipendenti dell'Agenzia Spaziale Europea mentre eseguono una cover rivisitata della famosa "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Siete riusciti a scovare anche il cameo di Brian May, vero?

Poche cose possono definirsi "epiche" a questo mondo, ma il video che vedete in apertura a questa news si merita davvero ogni lode possibile. Non dovete necessariamente credere alle nostre parole, vi basterà guardare il video e seguire la cover per rendervene conto.

Come vi abbiamo accennato nel titolo, i dipendenti dell'ESA hanno eseguito una rivisitazione spassosissima e incredibilmente accurata della canzone Bohemian Rhapsody (brano talmente famoso che non ha bisogno di ulteriori approfondimenti, vero?). Il testo è stato modificato per adattarlo meglio alle varie situazioni aerospaziali e ingegneristiche che continuamente si presentano nelle sale di controllo dell'agenzia.

Dagli sfottò agli addetti dello SPACON (Spacecraft Controller), alle frasi del FOD (Flight Operations Direction) che finalmente dà il "GO" a tutti, in questo video troverete un mix eccezionale delle moltissime missioni passate e future gestite dall'Agenzia Spaziale Europea, raccontate in maniera perfettamente ritmata sulle note dei Queen.

Se si parla di astronomia e di Queen, non si può certo non nominare il chitarrista e co-fondatore della band Brian May che, oltre ad essere nel tempo libero uno dei chitarristi più importanti del nostro secolo, è anche un astrofisico e ricercatore spaziale, con tanto di studi pubblicati su Nature Communications.

Poteva un uomo di tal fatta mancare in un video eccezionale come questo? Assolutamente no, e starà voi scovare la sua apparizione! Non sarà difficile, ad eccezione che le risate o i sorrisi non vi distraggano.

E come se non bastasse c'è anche un altra piccola chicca: una parte del video è stata girata e trasformata in una brevissima sequenza FPS, con un richiamo ai primi episodi della serie DOOM! Che ve ne pare di questo capolavoro?