Dipendenti Huawei pubblicano un tweet da iPhone: l'azienda taglia il loro stipendio

Potrebbero farci una serie: "Tweet sbagliati". Oramai sono molte le "vittime" della famosa funzionalità di Twitter che mostra da quale tipo di dispositivo è stato pubblicato un post e spesso si tratta di dipendenti di note aziende operanti nel settore smartphone. Questa volta è successo in casa Huawei e l'azienda non sembra averla presa bene.

Infatti, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di The Verge, le due persone che gestivano l'account Twitter ufficiale di Huawei hanno ricevuto un taglio dello stipendio in seguito alla pubblicazione di un tweet d'auguri per il nuovo anno, in quanto quest'ultimo era stato realizzato attraverso l'applicazione per iPhone del noto social network. Ovviamente l'ironia della rete non è tardata ad arrivare e il danno d'immagine subito ha convinto l'azienda cinese a prendere provvedimenti.

Stando a diverse fonti, una delle persone coinvolte si sarebbe vista congelare per 12 mesi i pagamenti, mentre l'altra avrebbe subito un taglio dello stipendio di circa 5000 yuan (circa 637 euro al cambio attuale) al mese. Insomma, d'ora in poi è probabile che in molti ci penseranno due volte prima di pubblicare un tweet da iPhone, anche se i casi di questo tipo accaduti in passato sono numerosi. Qui sotto potete vedere il post incriminato (ora cancellato).