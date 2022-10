Dipendenti Meta potranno chiedere di lavorare solo da remoto: bisogna ridurre costi uffici

La recente chiamata sugli utili di Meta ha visto molti dettagli uscire dalle mura di Menlo Park: oltre ai risultati economici del terzo trimestre e alla conferma di Meta Quest 3 nel 2023, si è parlato anche del futuro in smart working per i dipendenti Meta, i quali potranno richiedere in qualsiasi momento di lavorare soltanto da remoto.

Come ripreso da Business Insider, il CFO di Meta Dave Wehner ha affermato che non saranno solo gli alti dirigenti della società a passare al lavoro a distanza, bensì anche tutti coloro che vorranno lavorare a tempo pieno da remoto e coprono una mansione che consente di farlo. Questi cambiamenti sono già stati abbracciati da Mark Zuckerberg, il quale lavora dal suo complesso alle Hawaii, ma anche da Adam Mosseri, capo di Instagram continuamente in viaggio tra più località del paese situato oltreoceano.

Di conseguenza, nel corso della telefonata si è discusso di “modifiche significative su tutta la linea per operare in modo più efficiente" e avere un “maggiore controllo su tutte le aree delle spese operative”. Servirà indubbiamente tempo per implementarle a dovere, anche a causa degli importanti investimenti da fare, ma l’obiettivo è chiaro: ridurre il numero di strutture utilizzate come uffici, razionalizzando l’impronta immobiliare e abbassando i costi tramite smart working, pratica dimostratasi positiva sia economicamente, sia psicologicamente per dipendenti e datori di lavoro in ambienti come Meta.

In chiusura a questo intervento, è stato chiaro che la maggior parte dei dipendenti del colosso statunitense dovrà comunque trascorrere almeno la metà del tempo in ufficio; ergo, soltanto coloro che possono svolgere il loro lavoro anche esclusivamente online potranno presentare domanda per compiere il passaggio al lavoro completamente da remoto.

Sempre nella giornata odierna abbiamo ripreso dalla conference call anche dichiarazioni pungenti di Zuckerberg sul metaverso.