I dipendenti della sede centrale di Amazon stanno con Greta Thunberg: indetto uno sciopero

Il cambiamento climatico è un problema serio e le grandi aziende dovrebbero prendere parte alla lotta contro questo preoccupante fenomeno. Partendo da questo presupposto, i dipendenti di Amazon hanno indetto uno sciopero per convincere la propria azienda a preoccuparsi del futuro del Pianeta.

Oltre 900 dipendenti della sede centrale di Amazon a Seattle stanno pianificando di scioperare a partire dal 20 settembre 2019. Infatti, sembra proprio che i dipendenti abbiano deciso di aderire allo sciopero globale organizzato dall'attivista adolescente Greta Thunberg, che si svolgerà dal 20 al 27 settembre 2019. A quanto pare anche alcuni dipendenti di Microsoft aderiranno allo sciopero.

I dipendenti di Amazon che hanno deciso di scioperare si sono riuniti in un gruppo chiamato Amazon Employees For Climate Justice e hanno pubblicato un post sul blog Medium in cui chiedono alla propria azienda di prendere seriamente il cambiamento climatico. In particolare, i dipendenti chiedono ad Amazon di interrompere le partnership con le compagnie petrolifere, di smettere di dare soldi a politici che negano il cambiamento climatico e di iniziare un percorso che porti Amazon a svolgere la sua attività senza emissioni entro il 2030.

La risposta della società di Jeff Bezos è arrivata ai microfoni di CNET: "Svolgere un ruolo significativo nel contribuire a ridurre le fonti del cambiamento climatico causato dall'uomo è un impegno importante per Amazon. [...] Abbiamo team dedicati alla sostenibilità che hanno lavorato per anni su iniziative per ridurre il nostro impatto ambientale".