I dipendenti Twitter non ci stanno: dimissioni a raffica dopo la mail di Elon Musk

È scaduto nella giornata di ieri l’ultimatum inviato da Elon Musk ai dipendenti Twitter via mail, che chiedeva loro di accettare le nuove politiche lavorative, e la situazione sembra essere incandescente.

Alcuni rapporti provenienti dall’interno del social network riferiscono che un sacco di dipendenti Twitter hanno deciso di lasciare l’azienda piuttosto che accettare di lavorare in maniera più intensa, come chiesto dallo stesso CEO.

Alex Heath di The Verge spiega che i dipendenti se ne starebbero andando a “frotte”, e l’aspetto più preoccupante è che alcuni di loro sono ritenuti fondamentali per la tenuta di Twitter. Zoe Schiffer spiega che Musk preso dalla paranoia avrebbe bloccato il quartier generale di Twitter per paura che coloro che hanno deciso di lasciare la società possano sabotarla.

I racconti che arrivano da Twitter quindi ci descrivono una compagnia in totale caos. Secondo un rapporto, quasi l’80% di un team si sarebbe dimesso, ma non è chiaro di quale si tratti.

La cosa certa è che dopo i tagli del personale di Twitter decisi da Elon Musk, ora la tenuta della compagnia è davvero in bilico e non è chiaro che tipo di contromisure abbia intenzione di adottare il nuovo CEO per metterci una pezza. Si fa sempre più in salita il debutto di Musk in Twitter.