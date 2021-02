La dipendenza dal fumo è direttamente collegata alla depressione

Il tema della depressione continua a essere il focus di una lunga serie di studi scientifici: dopo avere visto che l’irregolarità del sonno può aumentarne il rischio, ora una nuova ricerca internazionale ha fornito nuove informazioni sulla connessione tra sintomi di depressione e dipendenza dal fumo.

Tale lavoro è stato svolto da ricercatori dell'Università di Helsinki in collaborazione con le Università del Wisconsin e del Missouri USA, poi pubblicato anche sul giornale scientifico Addiction. L’analisi ha visto più di 1400 gemelli finlandesi, tutti fumatori, fornire informazioni sul loro rapporto con tale attività e sull’eventuale presenza di sintomi legati alla depressione, rispondendo inoltre ad alcuni questionari in materia.

I risultati hanno dimostrato che i fumatori più accaniti avevano maggiori probabilità di essere depressi, registrando anche altissimi livelli di desiderio di fumare in quanto la motivazione che li ha portati a provare le sigarette anche la prima volta è legata alla necessità di qualcosa per regolare il proprio stato emotivo. Avere analizzato esclusivamente gemelli ha consentito agli esperti di escludere influenze familiari, inclusa la vulnerabilità genetica condivisa.

Il primo autore dello studio Maarit Piirtola ha dichiarato: “I nostri risultati suggeriscono che le persone depresse non fumano a causa del gusto o della ricompensa del gusto legati al fumo. Piuttosto, la depressione sembra essere correlata ai motivi di dipendenza primaria e alla regolazione dell'umore”. Il collega Tellervo Korhonen, che ha condotto il team di ricercatori, ha poi aggiunto che rimane importante comprendere le singole ragioni sottostanti così da poter garantire maggiore supporto nell’attuazione di misure per smettere di fumare.

L’obiettivo vero e proprio della ricerca, però, era quello di avvicinarsi maggiormente alla risposta che molti ricercatori cercano da tempo: viene prima la dipendenza dal fumo e poi la depressione, o viceversa? Non avendo però risolto questo grande dubbio, sarà necessario continuare a svolgere studi in materia per capire meglio questa correlazione.

Tra gli altri studi che negli ultimi anni hanno riguardato la depressione, un altro in particolare ha scoperto che la poca attività fisica ne aumenta il rischio fino al 98%.