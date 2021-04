Alcuni dipinti rupestri potrebbero essere stati fatti sotto allucinazioni

Secondo uno studio recente, avventurandosi, volontariamente, in grotte con bassissimi livelli di ossigeno, le persone dell'età della pietra potrebbero aver creato dipinti rupestri durante esperienze extracorporee o durante allucinazioni.

Tra 40mila e 14 mila anni fa in tutta l'Europa occidentale furono creati tantissimi dipinti rupestri, rinvenuti principalmente durante il 19° secolo. Soprattutto in Francia e Spagna molte di queste pitture rupestri si trovano alla fine di grotte a cui si può accedere solo da passaggi strettissimi, i quali portano ad aree con bassissimi livelli di ossigeno.

Molti ricercatori, incuriositi, si sono chiesti perché mai le persone del Paleolitico e della tarda età della pietra - i quali si sono scoperti ipercarnivori - si avventurassero in zone così particolari e potenzialmente pericolose. All'Università di Tel Aviv un gruppo di ricercatori ha deciso di condurre un vero e proprio studio per scoprire quale potesse essere la motivazione.

Attraverso simulazioni di caverne simili a quelle dove si trovano i dipinti, gli scienziati hanno analizzato i cambiamenti di concentrazione di ossigeno considerandovi all'interno la persona che avrebbe dipinto, possibilmente illuminando la zona con un fuoco o delle torce.

Queste ultime, insieme all'altezza della caverna, erano fattori di grande impatto per la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera. Secondo le simulazioni solo 15 minuti dentro alle grotte causava un abbassamento dal 21 al 18% di ossigeno. Quando i livelli scendevano sotto l'11% la situazione diventava sensibilmente più grave.

Livelli simili (quindi tra il 21 e il 18%) possono portare all'ipossia, una condizione patologica che causa mal di testa, mancanza di respiro e grande confusione ma non soltanto, perché l'ipossia aumenta la dopamina nel cervello, portando ad allucinazioni ed esperienze extracorporee.

"Potrebbe essere plausibile credere che in molti luoghi siano state fatte pitture in stato di ipossia" hanno scritto gli autori dello studio. "Noi sosteniamo che entrare in queste caverne buie e profonde siano state scelte consapevoli, motivate dalla comprensione della natura trasformativa di uno spazio sotterraneo privo d'ossigeno."

Non a caso, le grotte avevano un'importanza rilevante nella cultura delle antiche civiltà, proprio come il cavallo. Per molti si trattava di "portali" che collegavano all'aldilà, così come sostiene Yafit Kedar, principale autrice dello studio. I risultati di quest'ultimo suggeriscono che gli antichi cercassero volontariamente stati di trance o di alterazione della coscienza per mantenersi in connessione con gli inferi.