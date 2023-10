Questo dipinto del 1455 ha svelato un mistero dell'Età della Pietra

Il Melun Diptych, un'opera d'arte creata nel 1455 dal rinomato pittore di corte francese Jean Fouquet, ha rivelato un segreto preistorico finora nascosto alla vista di tutti. Quello che si pensava fosse un simbolo del martirio di Santo Stefano, in realtà, è un'ascia di pietra preistorica.

Il dipinto è un dittico, un'opera d'arte composta da due pannelli incernierati che possono essere piegati come un libro. Il pannello di sinistra, oggetto di questo studio, mostra Santo Stefano che tiene un libro chiuso, sopra il quale riposa una roccia particolare. Accanto a lui, è raffigurato in preghiera Etienne Chevalier, tesoriere di Re Carlo VII. Il pannello di destra è un dipinto della Vergine Maria e del Bambino Gesù.

L'ascia di pietra in questione è stata identificata come un'ascia acheuleana, uno strumento di pietra utilizzato già 1,7 milioni di anni fa, considerato uno dei più antichi strumenti realizzati dall'uomo. Questi utensili bifacciali erano prevalenti circa 300.000 anni fa durante l'età paleolitica media e rappresentano un importante interesse archeologico.

Gli studiosi ritengono che la loro forma unica fosse deliberata, sebbene alcuni sostengano che l'affilatura ripetuta di uno strumento grezzo potrebbe naturalmente risultare nella forma dell'ascia. Prima del XVII secolo, queste asce non erano riconosciute come strumenti realizzati dall'uomo e venivano chiamate "pietre di tuono", credute cadute dal cielo durante i temporali.

L'analisi condotta dagli studiosi ha rivelato che la pietra raffigurata nel Melun Diptych assomiglia fortemente alle reali asce acheuleane. Inoltre, la posizione geografica di origine del dipinto, vicina al basamento di creta, suggerisce un facile accesso alla selce utilizzata per realizzare tali strumenti dell'età della pietra.

Tuttavia, non si può affermare con certezza assoluta che Jean Fouquet abbia dipinto un'ascia acheuleana nel 1455. Gli studiosi ammettono di non avere idea se Fouquet fosse a conoscenza del fatto che stesse dipingendo un'ascia dell'età della pietra. Potrebbe essere stato a causa dell'onnipresenza di questo oggetto nella società dell'epoca, o l'ascia potrebbe essere stata vista come un oggetto sacro nei circoli religiosi, reali o accademici.

I misteri dell'Età della Pietra, però, non finiscono qui.