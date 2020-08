Il dipinto di Klimt scomparso 23 anni fa che forse non è mai stato rubato

L'opera "Ritratto di signora" di Gustav Klimt è stato rubato il 22 febbraio del 1997 dalla galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza, in Emilia Romagna. Non è ancora chiaro chi abbia preso il dipinto ma a quanto pare potrebbe non aver mai lasciato il museo.

Gustav Klimt è stato un pittore noto per i suoi ritratti di donne dai colori accesi e vivaci, ma conosciuto dal pubblico soprattutto per l'opera Il bacio, dipinto di inestimabile valore diventato durante il corso della storia anche un'icona pop. I Klimt hanno sempre avuto un esorbitante prezzo nel mercato dell'arte e, soprattutto a causa di questa ragione, non è quello di Piacenza il primo caso di furto delle opere dell'austriaco.

L'autrice Anne-Marie O'Connor nel suo libro "The Lady in Gold" racconta di tutti i furti che l'artista ha "subito", i più eclatanti casi per mano del governo nazista durante l'Olocausto, i quali rubarono ben cinque ritratti alla famiglia ebrea Block-Bauer. Oggi le opere sono tornate all'erede della famiglia, Maria Altmann, che nel 2000 intentò una causa per la restituzione dei dipinti.

Il 10 dicembre del 2019, a ridosso del nuovo anno, un giardiniere della galleria ha affermato di aver trovato il dipinto mentre ripuliva l'edera. Sostanzialmente in una fessura del muro ha ritrovato una borsa che conteneva il ritratto. La procuratrice di Piacenza, Ornella Chicca ha affermato "Non con poca emozione possiamo annunciare che il lavoro ritrovato è assolutamente autentico."

O'Connor sostiene che i ladri abbiano deciso di lasciare il ritratto nella galleria con la speranza di tornare a riprenderlo una volta che le acque si sarebbero calmate, tuttavia negli anni '90 il valore dei Klimt aumentava esponenzialmente portandoli, ipoteticamente, alla conclusione che vendere un'opera del genere sarebbe stato oltre che troppo rischioso, troppo difficile.