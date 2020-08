È stato trovato un dipinto nascosto di Picasso all'interno di un suo quadro

Mentre stavano lavorando a un restauro di uno dei dipinti di Pablo Picasso, gli esperti dell'Art Institute di Chicago hanno fatto luce su un disegno nascosto dell'artista. Il quadro in questione è "Still Life" risalente al 4 febbraio 1922. Gli esperti, eseguendo l'imaging a raggi X e infrarossi dell'opera d'arte, sono rimasti senza parole.

"L'imaging a raggi X e infrarossi, così come l'analisi della vernice in sezione trasversale, ha rivelato dettagli sul design e il livello di completamento della prima natura morta dipinta sulla parte anteriore della tela, che è stata poi coperta con uno strato di vernice bianca prima che Picasso dipingesse la natura morta cubista", ha dichiarato a IFLScience Allison Langley, responsabile della sezione Conservazioni di dipinti.

È stata trovata una natura morta neoclassica - orientata a 90 gradi rispetto all'immagine originale - che raffigurava una brocca, una tazza, un oggetto rettangolare, simile a un giornale, e un'altra forma circolare oscurata, secondo quanto affermato dagli esperti nel loro studio pubblicato su SN Applied Sciences. "La scena è stata allestita su un tavolo, o forse una superficie piana in equilibrio sul sedile di una sedia".

Picasso ha spesso riutilizzato le sue tele e questa scoperta non porta nulla di nuovo. "Ciò che sorprende è che ha coperto la prima composizione con uno strato di vernice bianca. Ciò è inusuale nella sua pratica, poiché in genere dipingeva direttamente sopra i precedenti strati di vernice, spesso conservando tracce delle forme o dei colori originali nel pittura finale", continua Langley. Nel caso di Still Life del 1922, in superficie non si vedevano prove della composizione precedente.

Il pittore spagnolo tra il 1921 e il 1922 lavorava contemporaneamente in due stili contrastanti, creando una serie di nature morte cubiste lineari e dipingendo anche figure neoclassiche e nature morte. Picasso, molto probabilmente "non riuscì a trovare un allineamento giocoso o artistico delle forme curvilinee della prima natura morta e i bordi duri della composizione astratta finale, in questo caso", decidendo così di coprire il tutto e ricominciare da zero.