No, questo dipinto non è la prova del viaggio nel tempo come alcuni credono

Sul web è "evergreen" la storia dei viaggi del tempo. Effettivamente l'argomento affascina un po' tutti da decenni - se non secoli - e per questo motivo gli internauti sperano di trovare delle prove di possibili viaggiatori temporali... poiché se dovessero esistere, non è escluso che qualcuno abbia già fatto ritorno al passato.

Tuttavia, così come vi abbiamo più volte affermare, gli scienziati non credono che tornare indietro nel tempo sia possibile. Nonostante ciò, il dipinto “The Expected One” di Ferdinand Georg Waldmüller, ha “sconcertato” gli internauti, secondo quanto riporta il New York Post. Il motivo è semplice: credono che la donna protagonista dell'opera abbia in mano un telefono.

Chiaramente la spiegazione è arrivata subito: la donna sta infatti tenendo un libro. A ribadire la verità è intervenuto anche Gerald Weinpolter, CEO dell'agenzia artistica austrian-paintings.at. "La ragazza in questo dipinto di Waldmüller non sta giocando con il suo nuovo iPhone X, ma sta andando in chiesa con in mano un piccolo libro di preghiere", afferma l'uomo a Vice News.

Non è la prima volta che un quadro innesca le speculazioni più selvagge da parte degli utenti del web sul viaggio nel tempo. "Ciò che mi colpisce di più è quanto un cambiamento nella tecnologia abbia cambiato l'interpretazione del dipinto", ha aggiunto infine il blogger Peter Russell, "e in un certo senso abbia sfruttato l'intero contesto."