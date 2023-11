Un dipinto del XVIII secolo di Reynolds nascondeva un demone

Un'opera d'arte del XVIII secolo ha nascosto un demone per tutto questo tempo. Conservatori d'arte, nel corso di un delicato lavoro di restauro, hanno scoperto un demone celato in un dipinto di Joshua Reynolds, un artista britannico rinomato per la sua maestria e il suo spirito innovativo.

Questa rivelazione non è solo una testimonianza della tecnica e dell'immaginazione dell'artista, ma anche un intrigante esempio di come l'arte possa celare misteri e sorprese che attendono solo di essere scoperti. Il dipinto in questione, "La Morte del Cardinale Beaufort", raffigura una scena tratta da "Enrico VI Parte 2" di Shakespeare, dove il re assiste alla morte del suo prozio, il Cardinale Beaufort, tormentato da un demone.

Reynolds, in un audace gesto artistico, decise di rappresentare questo demone in forma fisica, una scelta che all'epoca suscitò non poco scalpore e controversia. La sua decisione di dare forma visiva a un concetto letterario fu considerata eccessiva e inappropriata, tanto che alcuni critici dell'epoca suggerirono addirittura di rimuovere il demone dal dipinto. Con il passare del tempo, questa figura demoniaca si perse nelle ombre dell'opera, dimenticata e trascurata nei successivi tentativi di restauro.

Tuttavia, grazie all'attento lavoro dei conservatori, il demone è stato riportato alla luce, rivelando non solo dettagli nascosti dell'opera ma anche gettando nuova luce sulle tecniche pittoriche di Reynolds. Il restauro ha richiesto una notevole attenzione e precisione, poiché era fondamentale preservare l'integrità dell'opera originale, inclusa la riscoperta della figura demoniaca.

Questa scoperta non solo arricchisce la nostra comprensione dell'opera di Reynolds, ma offre anche uno spaccato affascinante sulla percezione dell'arte e del soprannaturale nel XVIII secolo. Alle volte i dipinti sono la prova di veri e propri misteri dell'Età della Pietra, altre volte invece di presunti e immaginari viaggi nel tempo.