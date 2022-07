Direct Storage su Windows 11? Ecco quale sarà il primo titolo ad averlo

Il rinvio di Forspoken al 2023 non ha sedato l'entusiasmo dei fan in attesa di scoprire il risultato finale della fatica di Luminous Productions per PlayStation 5 e PC, ma c'è una novità che potrebbe far piacere ai giocatori su Windows 11.

Infatti, nonostante il posticipo al 24 gennaio 2023 (data che dovrebbe essere più confacente alla programmazione Sony, onde evitare che questo titolo e God of War Ragnarok si sovrapponessero) il prossimo RPG di Square Enix sarà anche il primo a beneficiare di una funzionalità esclusiva per PC.

Al netto dell'esclusività temporale su console di casa Sony (quindi niente versione Xbox al lancio), Forspoken approderà su Steam, Epic Games e Microsoft Store con il supporto ufficiale alla tecnologia Direct Storage di Microsoft, già presente sulle console Series X|S e prossima all'approdo anche su Windows 11.

L'utilizzo di questa tecnologia promette una netta diminuzione dei tempi di caricamento del gioco, dopo aver già dimostrato le sue potenzialità sulle attuali console di Redmond.

Un altro argomento molto dibattuto per quel che riguarda l'avventura di Frey in arrivo nel 2023 riguarda il rating e la possibile presenza di acquisti in-game, ma niente paura: nelle ultime giornate è stata la stessa Square Enix a smentire le microtransazioni su Forspoken.