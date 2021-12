DirectX 12 sgancia la bomba: Video Encoding con accelerazione GPU su Windows 11

Come un fulmine a ciel sereno, Microsoft ha annunciato sul devblog ufficiale l'arrivo di una clamorosa funzionalità per schede video Intel e NVIDIA, con supporto per l'hardware AMD in arrivo nel 2022.

Disponibile direttamente su Windows 11, il nuovo aggiornamento consentirà di dare ulteriore spunto ai workflow professionali in tutte quelle suite di lavoro che supportano la codifica mediante accelerazione hardware. Questo aspetto è di vitale importanza perché potrebbe consentire di impostare un nuovo punto di riferimento nell'industria, senza dover sfruttare tecnologie proprietarie di altro tipo.

Allo stato attuale, le nuove API di DirectX 12 offrono l'Encoding Video su codec H.264 e HEVC. Come già accennato la nuova libreria è parte integrante di Windows 11, ma è possibile reperirla anche all'interno dell'SDK DirectX 12 Agility, a partire dalla build 1.700.10-preview. Quanto al supporto hardware, le piattaforme attualmente compatibili di Intel sono Tiger Lake e Ice Lake, con supporto ad Alder Lake in arrivo nel 2022, in attesa di novità sulle schede video da gaming Intel ARC, che potrebbero fare il loro debutto durante il keynote Intel al CES 2022. Quanto a NVIDIA, dalla versione driver 471.41 in poi sarà garantito il supporto per le GPU con architettura Turing e Ampere, compresa la gamma Quadro RTX.

Le controparti AMD compatibili saranno, a partire dal secondo trimestre del 2022, tutte le schede video Radeon RX dalla Serie 5000 in poi e i Ryzen dalla versione 2xxxx in su. Nella nostra guida alla prima live su Twitch abbiamo parlato dell'importanza della presenza di un encoder sottolineando come la presenza della funzionalità NVENC all'interno delle schede video NVIDIA le rendesse particolarmente adatte allo scopo.