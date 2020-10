In diretta oggi il lancio del razzo della Blue Origin: ecco dove guardarlo!

Il New Shepard, il razzo completamente riutilizzabile della Blue Origin - compagnia fondata dal plurimiliardario Jeff Bezos, sta per essere lanciato oggi per eseguire un volo suborbitale e per testare alcune tecnologie sperimentali utili per i futuri viaggi spaziali.

Il volo prenderà il via dal sito di test della Blue Origin in Texas, e manca davvero poco alla diretta: se non ci saranno complicazioni lo streaming inizierà a momenti, più precisamente alle ore 15 (orario italiano). Il razzo accenderà i motori alle ore 15:45 e compirà la sua missione in non più di 10 minuti totali: un evento breve ma intenso, che vi consigliamo di non perdere. Qui potrete trovare la diretta ufficiale del canale YouTube.

Come vi abbiamo raccontato di recente, il New Shepard è un vettore completamente riutilizzabile, e il modello in uso oggi è addirittura al suo settimo uso di fila, un record davvero notevole per la compagnia e per i programmi spaziali in generale che ha come fondamento la “riutilizzabilità” delle proprie componenti. La missione di oggi - denominata NG-13 - sarebbe dovuta partire il 23 settembre, ma una serie di complicazioni l'ha portata ad esser rinviata solamente ad oggi.

Non solo sarà un altro passo avanti per la Blue Origin nel campo dell’esplorazione spaziale e dei voli suborbitali commerciali, ma avrà anche l’onore (e l’onere) di testare il nuovissimo sistema di allunaggio basato su una tecnologia scanner mediante laser: lo SPLICE della NASA, di cui vi abbiamo già parlato diverse volte.

Lo SPLICE permetterà alle future missioni lunari di poter atterrare molto più efficacemente, e potrà un giorno persino essere parte integrante delle missioni che arriveranno fin su Marte. Per di più, per questa nuova tecnologia è stato trovato anche un fondamentale utilizzo nella nostra vita quotidiana.

"Il test del sensore di atterraggio lunare metterà alla prova le tecnologie di atterraggio di precisione per il sostegno del programma Artemis", ha riferito Blue Origin in un aggiornamento. "L'esperimento verificherà come queste tecnologie (sensori, computer e algoritmi) lavorano insieme per determinare la posizione e la velocità di un veicolo spaziale mentre si avvicina alla Luna, consentendo ad un veicolo di atterrare autonomamente sulla superficie lunare entro 100 metri da un punto designato".