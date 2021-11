In diretta con Samsung sul canale Twitch di Everyeye: parliamo dei monitor Odyssey

Nuovo appuntamento con Samsung questo pomeriggio alle ore 14 sul canale Twitch di Everyeye. Vi terremo compagnia per discutere di un argomento che è sempre di attualità, soprattutto su queste pagine: la. nuova gamma di monitor Odyssey.

Nella fattispecie, discuteremo dei G3, G5, G7 ed i NEO G9 del colosso coreano, che abbiamo avuto modo di analizzare a lungo su queste pagine.

Proprio qualche settimana fa, in un video speciale abbiamo parlato dei Samsung Odyssey G3 e G5, due monitor che hanno attirato la nostra attenzione per le prestazioni offerte durante le sessioni di gaming. Per coloro che sono invece interessati ai due modelli top di gamma, invece, è disponibile una guida ai Samsung Odyssey G7 e G9.

Ricordiamo che la diretta sarà disponibile direttamente sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi per non perdervi nemmeno un minuto di programmazione.