La diretta in streaming dell'attracco del Space X Dragon alla ISS

Il canale Youtube della NASA sta mostrando l'attracco del cargo Dragon di Space X sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio era stato a lungo ritardato, ma ora ci stiamo. Sta succedendo ora.

Così si chiude la diciassettesima missione di rifornimento commerciale CRS-17, il Falcon 9 è partita dallo Space Launch Complex 40, nel Canaveral Air Force Station, in Florida. È successo nella mattinata (nostra) di ieri, dopo 8 minuti dal lancio il Booster è atterrato nelle acque a largo della Space Coast.

Inizialmente il lancio doveva avvenire lo scorso 26 aprile, ma la missione è stata a lungo ritardata. Prima al 1 maggio, poi un nuovo problema al sistema che alloga l'energia (Main Bus Switching) che alimenta la Stazione Spaziale Internazionale ha creato ulteriori disagi.

La live è commentata in diretta dalla NASA, e possiamo vedere sia la prospettiva vista dal cargo Falcon, che i centri di controllo della ISS e di Space X nell'atto di monitorare le ultime fasi della missione.



Oltre 3.000 persone stanno guardando in diretta l'attracco del cargo Dragon alla ISS. L'intero video sarà messo a disposizione dalla NASA e potrà essere visto anche al termine della live.



La capsula contiene un carico da 2,5 tonnellate, inclusi diversi strumenti per la ricerca scientifica, hardware e altro materiale.