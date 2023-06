Direttamente dagli abissi, ecco un predatore gelatinoso mai scoperto prima

Per la prima volta, i ricercatori hanno individuato un predatore appartenente ad una nuova specie, avvistata nelle profondità totalmente prive di luce dell'Oceano Pacifico.

Gli scienziati, come potete vedere anche voi nel filmato, hanno ripreso l'organismo gelatinoso arancione a una profondità di oltre 1.400 metri) nel Pacific Remote Islands Marine National Monument, ovvero uno degli ecosistemi più incontaminati e decisamente inesplorati dell'intero Oceano Pacifico. Questa volta non parliamo dunque della terribile Caravella Portoghese, ma di un esemplare sicuramente altrettanto affascinante.

Il tutto è stato possibile grazie all’E/V Nautilus, che è una nave esplorativa gestita dall'Ocean Exploration Trust (OET). Gli scienziati a bordo della nave esplorano solitamente la geologia e la biologia delle profondità marine attraverso veicoli telecomandati (ROV) dotati di telecamere ad alta definizione e illuminazione a LED.

In questo ambiente lontano dal mondo infatti, la luce non riesce minimamente a penetrare, ragion per cui è stato possibile osservare la specie non appartenente (probabilmente) al genere "Bathykorus". A tali profondità, per tentare in qualche modo di compensare la mancanza di luce, molti organismi marini emettono bioluminescenza attraverso una vera e propria reazione chimica che produce luce all'interno del loro corpo il più delle volte trasparente.

Utilizzando i pochi tentacoli sparsi, gli esperti ritengono che la medusa mangi altri animali gelatinosi come meduse e cetrioli che nuotano e proprio per tale motivazione, è decisamente probabile che diversi organismi che la "nuova" medusa consuma emettano un qualche tipo di luce. Qui però giunge la sorprendente scoperta.

A differenza dei Bathykorus che sono trasparenti, Lindsay ritiene che questo individuo abbia evoluto la sua pigmentazione rosso-marrone per impedire alla luce delle prede bioluminescenti di essere visibile esternamente dallo stomaco dell'animale, consentendo un’ulteriore protezione da eventuali predatori.

"Il pigmento rosso-marrone è una protoporfirina che reagisce con la luce solare e diventa tossica per l'animale. Ciò significa che possiamo tranquillamente presumere che la specie non migri in superficie durante le ore diurne".

Dopo aver visto la medusa letteralmente immortale, con soli tre tentacoli la medusa trimera è purtroppo estremamente rara e sembra essere un adulto caratterizzato da ben tre sacche gastriche, rappresentando probabilmente un intero gruppo di meduse pigmentate tutte da scoprire.