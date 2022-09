Direttamente dal film Avatar arriva l'ascensore all'aperto più alto al mondo

Oggi parliamo dell'ascensore all'aperto più alto al mondo che, nonostante decenni di vita, rimane visitato come sempre grazie ai suoi panorami mozzafiato.

Stiamo parlando dell'ascensore di vetro Bailong alto ben 326 metri, costruito su un lato di una scogliera nel Zhangjiajie National Forest Park nello Hunan, in Cina. È famoso per le sue imponenti formazioni carsiche simili a pilastri, che richiamano inevitabilmente il paesaggio del mondo alieno di Pandora nel celebre film Avatar presto nuovamente al cinema.

Si tratta di un ascensore completato nel 2002 e tuttavia non sempre celebrato, tanto è vero che soprattutto all'inizio fu fortemente criticato perché si pensava che la sua costruzione avesse danneggiato l'ambiente naturale del parco. Nonostante questo, circa 20 anni dopo la sua apertura, l'ascensore rappresenta ad oggi una delle maggiori attrazioni del parco.

Si compone nello specifico di tre ascensori, ognuno dei quali in grado di trasportare fino ad un massimo di 46 visitatori, con un tempo impiegato per ogni corsa di circa due minuti. Consente inoltre l'accesso a molte attrazioni del parco quali ad esempio il monte Tianzi ed alcune spettacolari vedute, rinominate "Hallelujah Mountain", in onore proprio delle montagne galleggianti del film di James Cameron.

Possiamo quindi affermare che a distanza di anni e nonostante le grandi polemiche iniziali, l'ascensore Bailong ha dimostrato di essere una vera e propria attrazione del parco, ospitando più di 60 milioni di turisti negli ultimi due decenni.

Rimanendo inoltre in tema di fantascienza, è da diversi anni che si pensa ad una sorta di ascensore spaziale per raggiungere la Luna, che senza dubbio infrangerebbe qualsiasi record esistente. Riusciremo a vederlo realmente dopo le missioni Artemis, che dovrebbero riportare l'uomo sul "vicino" satellite?