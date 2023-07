Direttiva Omnibus: c'è la svolta offerte in Italia, da Unieuro ad Amazon

Non sta di certo passando inosservato quanto sta avvenendo nel contesto delle offerte proposte dai principali store online operanti in Italia. Ad attirare l'attenzione inizialmente sono stati i prezzi barrati inferiori agli altri da MediaWorld, ma in realtà c'è di più. È infatti entrata in vigore la Direttiva Omnibus in campo e-commerce.

Questo significa che anche gli altri store online sono coinvolti, da Unieuro ad Amazon. Non si tratta dunque di certo di una novità che riguarda solamente MediaWorld, bensì di una direttiva europea che va a regolare, tra gli altri aspetti, il modo in cui vengono comunicate le riduzioni di prezzo dei prodotti, cercando di garantire al consumatore una maggiore consapevolezza e uniformare gli Stati Membri in termini di comunicazione (e relative sanzioni).

In che modo? Come spiegato da Il Sole 24 Ore, il Decreto Legislativo entrato in vigore l'1 luglio 2023 stabilisce che, nell'ambito delle iniziative promozionali, sia necessario indicare il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni (precedenti all'applicazione dello sconto). Inoltre, nel caso in cui nell'ambito di una stessa campagna promozionale avvengano più riduzioni di prezzo, è stato stabilito che il prezzo precedente debba risultare quello esposto nel primo annuncio dell'offerta.

Va detto che ci sono alcune eccezioni, quali quelle relative, ad esempio, ai costi di lancio, ma in linea generale la Direttiva Omnibus sta già avendo un impatto importante sulla comunicazione delle iniziative promozionali sul Web. Consigliandovi di dare un'occhiata all'articolo de Il Sole 24 Ore per dettagli specifici su deroghe e altro (il tutto coinvolge anche delle aggiunte alla lista delle pratiche commerciali ingannevoli), vale dunque la pena approfondire quanto sta accadendo in queste ore nel contesto dei principali portali e-commerce.

Per farvi degli esempi concreti, basta effettuare una ricerca sul portale ufficiale di Unieuro per vedere subito comparire a schermo un'indicazione relativa al fatto che il prezzo barrato con asterisco indica quello "più basso nei 30 giorni antecedenti allo sconto o a un periodo inferiore per un prodotto in vendita da meno di 30 giorni". Il prezzo barrato senza asterisco, invece, indica quello "di listino (prezzo al dettaglio consigliato dal produttore)".

Consultando, invece, il sito Web ufficiale di Amazon, per alcuni prodotti si nota la comparsa dell'indicazione "Prezzo più basso recente". Premendo poi sulla voce "Dettagli", si legge che il tutto rappresenta il "prezzo più basso per il prodotto su Amazon.it negli ultimi 30 giorni, prima dell'applicazione della riduzione di prezzo". Per il resto, potrebbe anche interessarvi approfondire cos'è il prezzo mediano su Amazon, visto che vengono effettuate ulteriori distinzioni in questo contesto.

Insomma, la Direttiva Omnibus sta riscrivendo il modo in cui interagiamo con le offerte, anche in ambito Tech. Se visitando i portali di MediaWorld, Unieuro e delle altre catene non trovate più lo stesso numero di prezzi barrati di un tempo, ora sapete che di mezzo c'è una novità europea non di poco conto.