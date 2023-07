La direzione dell'acqua in uno scarico cambia in base all'emisfero in cui ci troviamo?

Molti credono che in base all'emisfero in cui ci troviamo l'acqua dello scarico vada in una direzione rispetto all'altra (il fenomeno è stato discusso anche in una puntata dei Simpsons), ma è davvero così? Il meccanismo è attribuito all'effetto Coriolis, che ha fatto la sua comparsa in numerose leggende metropolitane.

L'effetto Coriolis si basa sull'idea che la rotazione della Terra sia capace di generare una forza fisica, la forza di Coriolis, che influenza il modo in cui gli oggetti sembrano muoversi a noi osservatori terrestri. Quest'ultima causa la deviazione degli oggetti sulla superficie terrestre in direzioni diverse a seconda che si trovino sopra o sotto l'equatore.

L'effetto è più forte vicino ai poli e più debole all'equatore. Tuttavia, nonostante il fenomeno influenzi il comportamento di alcuni eventi naturali, come gli uragani, in realtà ha un effetto molto limitato su come l'acqua si comporta in un lavandino. Le equazioni di Navier-Stokes, utilizzate dai geofisici per descrivere il comportamento dei fluidi, prevedono che l'acqua debba muoversi a una velocità quasi impercettibile perché la forza di Coriolis diventi significativa.

Quindi, anche se il modo in cui l'acqua gira nello scarico può sembrare coerente, non è dovuto all'effetto Coriolis. La prossima volta che vedrete l'acqua girare in un senso o nell'altro mentre si svuota dal lavandino, ricordatevi che non è la Terra a farla girare, ma sono semplicemente le leggi della fisica in azione: il fenomeno è quindi casuale o indotto.

Ricordatevi: l'effetto Coriolis - sebbene esista - è una forza molto debole e agisce su masse d’acqua molto grandi, o distanze importanti.