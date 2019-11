La direzione di rotazione delle galassie dipende dalla loro massa

La direzione di rotazione di una galassia sembra dipendere dalla sua massa; questo è il risultato della ricerca di un team di astrofisici, che hanno analizzato 1418 oggetti e hanno trovato che l'asse di rotazione assume direzioni diverse in relazione all'interazione tra la galassia e i filamenti cosmici.

I filamenti cosmici sono delle strutture a larga scala dell'Universo e includono una grande quantità di materia: galassie, gas e materia oscura. Possono essere lunghi anche 50 milioni di anni luce e a grandi scale dividono l'universo in vaste zone legate gravitazionalmente e in enormi zone vuote. I filamenti sono il motivo per il quale l'Universo sembra un nido d'ape; questa struttura era sempre emersa dalle simulazioni mentre pochi mesi fa è stata finalmente osservata la rete cosmica.

"È interessante notare che i filamenti cosmici sono l'autostrada delle migrazioni galattiche, con tante galassie che si incontrano e si fondono lungo la strada" dice il capo della ricerca Charlotte Welker.

Utilizzando i dati generati da uno strumento chiamato "Sydney-AAO Multi-object Integral-Field spectrograph" (SAMI) dell'Australia's Anglo-Australian Telescope, la dottoressa Welker, il Professor Joss Bland-Hawthorn dell'Università di Sydney e i suoi colleghi hanno studiato alcune galassie e misurato la loro rotazione in relazione al filamento più vicino.

Hanno trovato che le più piccole tendono ad allinearsi al filamento mentre le più grandi hanno un angolo di 90°. La direzione cambia tra il primo e il secondo gruppo, guidata dalla gravità lungo la direzione del filamento e poi tramite collisioni e fusioni guadagnano massa e cambiano direzione.

"Immaginate di pattinare dopo un amico e di raggiungerlo. Se prendi la sua mano mentre ti muovi velocemente, iniziate a ruotare lungo una direzione perpendicolare al vostro percorso. Tuttavia, se un piccolo gatto salta sul vostro amico, probabilmente non inizieranno a ruotare. Servono molti gatti per cambiare la rotazione."

Tutte le galassie sono rotanti, ed è fondamentale per la loro formazione; la maggior parte di queste sono dei dischi piatti, come la Via Lattea. Questa ricerca è fondamentale per comprendere come l'attuale rotazione si è formata nel tempo e magari spiegare alcuni misteri legati alla rotazione delle galassie, come le super-spirali che ruotano troppo velocemente.