Dirigente di Goldman Sachs lascia il lavoro dopo aver guadagnato milioni grazie a Dogecoin

Particolare notizia pubblicata dal Guardian in giornata odierna. A quanto pare un senior manager di Goldman Sachs a Londra ha deciso di licenziarsi dalla banca d'investimento statunitense dopo aver guadagnato milioni di Dollari grazie ad investimenti in Dogecoin.

Aziz McMahon, questo il nome del dirigente, ha cavalcato il rally della criptovaluta che da inizio anno ha riportato una crescita del valore di oltre il 1000%, e si è dimesso dal ruolo di managing director a responsabile delle vendite nei mercati emergenti.

La criptovaluta deve la sua popolarità ai tweet di Elon Musk, che è uno dei più grandi sostenitori, ma anche al rapper Snopp Dogg ed il bassista dei Kiss Gene Simmons che hanno fatto incrementare il valore.

Nella giornata di ieri, Elon Musk ha lasciato intendere che Tesla potrebbe accettare Dogecoin come metodo di pagamento delle proprie vetture elettriche, il che ha provocato un altro rimbalzo del valore dopo il crollo di domenica scorsa a seguito della presenza dello stesso CEO sudafricano al Saturday Night Live. Lo stesso Musk qualche giorno prima aveva annunciato che Dogecoin andrà sulla Luna con SpaceX, nell'ambito della missione DOGE-1 To The Moon.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Dogecoin viene scambiato a 0,5053 Dollari, il 7,17% in più rispetto a ventiquattro ore fa.