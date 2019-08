Un dirigente di Huawei svela alcuni dettagli del prossimo SoC Kirin 990

Le specifiche tecniche del nuovo SoC Kirin 990 sono ancora custodite gelosamente. Tuttavia, alcune delle presunte caratteristiche del nuovo chip sono state confermate da uno dei dirigenti di Huawei.

Mentre i dettagli principali verranno svelati durante l’IFA 2019 a inizio settembre, Yanmin Wang - il presidente di Huawei per l’Europa e per il Canada – ha fornito qualche informazione in più: il nuovo SoC sarà basato su una architettura a 7nm che dovrebbe consentire un risparmio di energia in favore delle prestazioni.

Il Kirin 990 sarà compatibile con i nuovi standard 5G e probabilmente i nuovi dispositivi Huawei incorporeranno il modem direttamente nel chip. Il SoC permetterà poi la registrazione di video in 4K con 60 Fps, feature che ancora non è disponibile sui device del colosso cinese.

Il nuovo chip sarà sicuramente il cuore pulsante degli smartphone Huawei previsti per il 2020. Alcuni ipotizzano la sua presenza già nella prossima gamma che verrà presentata a settembre. Non rimane molto prima di capire quali sono i reali piani della società.