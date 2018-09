Dirigente Samsung conferma: lo smartphone pieghevole in arrivo nel 2018, forse a novembre

Lo smartphone pieghevole di Samsung è in arrivo prima del previsto. A rivelarlo l'amministratore delegato della divisione mobile, DJ Koh, che parlando in esclusiva con CNBC ha svelato che il dispositivo portatile sarà presentato alla Samsung Developer Conference di San Francisco in programma a novembre.

Koh ha anche precisato che Samsung deve ancora completare lo sviluppo del dispositivo, che è stato definito dallo stesso un prodotto "complicato" da produrre, segno che la disponibilità iniziale potrebbe essere limitata. Il dirigente ha però sottolineato che lo sviluppo dello smartphone pieghevole è "quasi concluso".

Per quanto riguarda il nome, il dispositivo dovrebbe assumere il nome di Galaxy X o Galaxy F, ma al momento siamo nel campo delle indiscrezioni in quanto nemmeno Koh ha confermato il marchio che adotterà la società.

L'amministratore delegato però ha affermato che la società coreana sta cercando di trovare applicazioni e funzionalità che possano distinguere il prodotto da uno smartphone classico quando è completamente aperto. Il cellulare comunque "potrà essere utilizzato anche mentre è piegato, ma in alcune circostanze potrebbe essere necessario spiegarlo. L'esperienza sviluppata è la stessa del tablet, ma durante l'utilizzo gli utenti si renderanno conto del motivo per cui abbiamo deciso di lanciarlo".

Koh ha anche rivelato che alcune indagini effettuate da Samsung hanno mostrato che la domanda nei confronti degli smartphone pieghevoli è reale.