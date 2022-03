I dirigenti Apple possiedono già Apple Glass? Un video sembra suggerirlo

Uno dei prodotti Apple più attesi dai fan sono gli occhiali smart Apple Glass, la cui uscita però pare essere ancora lontana: secondo diverse fonti, i device non arriveranno sul mercato prima del 2025. Tuttavia, sembra che i lavori sui device siano ad uno stato avanzato, tanto che secondo alcuni un dirigente Apple li avrebbe mostrati su Twitter.

Degli smartglasses di Cupertino sappiamo per il momento ancora molto poco, se non che Apple Glass si regolerà come un occhiale vero e proprio, adeguandosi alla vista dell'utente. Inoltre, non bisogna confondere Apple Glass con Apple AR: quest'ultimo, infatti, è un visore AR in uscita in tempi decisamente più brevi, dal momento che potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi tra fine 2022 e inizio 2023.

Per quanto riguarda Apple Glass, invece, pare che il device si farà attendere fino al 2025, stando a quanto spiegano alcuni insider particolarmente affidabili come Ming-Chi Kuo. Apple sta anche lavorando a RealityOS, il sistema operativo che dovrebbe essere utilizzato da Apple AR, Apple VR e anche Apple Glass: in una situazione simile, non viene difficile pensare che la Casa di Cupertino abbia già realizzato delle versioni di prova dei suoi smartglasses, che magari potrebbero già circolare tra i suoi dirigenti.

Secondo quanto riporta TechRadar, sarebbe proprio uno di questi, il Senior Vice-President della sezione Marketing Greg Joswiak, ad aver dato al pubblico una piccola demo del funzionamento di Apple Glass con un video pubblicato su Twitter per ricordare l'imminente evento di Cupertino dell'8 marzo. Potete dare un'occhiata al breve video nel tweet in calce.

Il video mostra un palco realmente presente all'Apple Park di Cupertino, sopra al quale fluttua il logo di Apple in AR con i colori al neon già utilizzato dall'azienda di Steve Jobs per promuovere l'evento nei materiali "tradizionali". Insomma, il video mostrerebbe un oggetto digitale (il logo di Apple) in un ambiente reale, perciò sarebbe un ottimo esempio di realtà aumentata, che molti riconducono ai prossimi Apple Glass o ad Apple AR.

È anche possibile che, durante il keynote di marzo, Apple parli di Apple Glass e Apple AR mostrando alcuni dei traguardi raggiunti in campo AR e VR senza per questo lanciare un prodotto dedicato: in questo modo, l'appetito dei fan dell'azienda potrebbe essere almeno momentaneamente saziato, in attesa del lancio di Apple AR a fine 2022.