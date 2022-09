Diritti TV Calcio, confermato ritorno Lega Pro 2022/23 su Sky Sport

Mentre si continua a parlare dei problemi DAZN durante il Derby di Milano, coloro che apprezzano il calcio italiano in ogni sua competizione trovano una conferma importante: la Lega Pro torna su Sky Sport per la stagione 2022/23. Il comunicato è stato emesso direttamente dalla Lega Pro negli ultimi giorni.

L’altrimenti detta Serie C, come scritto sul sito ufficiale, ritorna con un massimo di 3 partite in diretta integrale e la trasmissione “Diretta gol” con i collegamenti dai campi su Sky Sport. Gli utenti già abbonati, pertanto, potranno guardare tutti i match di campionato approvati, play off, play out, semifinali e finali di quest’anno. Insomma, si tratta di una vera e propria vetrina calcistica per i 60 club della Lega Pro.

Se invece siete interessati a tutto il campionato integrale, ecco i prezzi di Eleven Sport per la Serie C 2022/23, piattaforma di streaming con diritti anche per il basket di Serie A e altri sport.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha dichiarato: “L’accordo con Sky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di valorizzazione. La Lega Pro amplia così la sua visibilità, dando la possibilità a tanti club ed alle loro tifoserie di farsi conoscere ed apprezzare su una piattaforma di grande prestigio, in modo che possa essere riconosciuto il valore di grandi piazze storiche e di giovani realtà che parteciperanno al nostro campionato”.

Le prime tre partite andate in onda sui canali Sky in diretta integrale sono state le seguenti: Triestina-Pordenone (girone A), Reggiana-Lucchese (girone B) e Foggia-Latina (girone C).