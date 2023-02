Diritti TV Champions League, incognita gara in chiaro del martedì: Rai, Mediaset o TV8?

I rumor emersi nel weekend danno quasi per fatta l’assegnazione dei diritti tv della Champions League a Sky ed Amazon per il prossimo triennio. Tuttavia, c’è ancora un nodo da sciogliere prima degli annunci ufficiali: la partita in chiaro del martedì.

Sky, dal suo canto, avrebbe messo le mani sul pacchetto più corposo che comprende la trasmissione di tutte le partite della Champions League 24/27 ad eccezione di un match del mercoledì che dovrebbe andare ad Amazon. La pay tv di Comcast inoltre si sarebbe aggiudicata anche un pacchetto che dovrebbe darle la facoltà di concedere la licenza in chiaro per una partita del martedì, ma ancora non è chiaro se ciò avverrà su TV8 (che viene usato anche per Conference ed Europa League in chiaro), oppure se alla fine Sky troverà un accordo con Rai e Mediaset.

È indubbio che si tratta di un’opzione che fa gola a tutti: Sky utilizzando TV8 si assicurerebbe un’esclusiva “totale” per le partite, Mediaset invece potrebbe essere interessata anche alla luce del riscontro che stanno ottenendo le partite di Champions League in chiaro. Rai invece potrebbe fare il suo ritorno nel calcio anche in ottica Serie A in chiaro, di cui si è parlato a lungo negli ultimi giorni.

A cambiare però sarà anche l’esclusiva web. La UEFA ha rimosso le limitazioni e Sky potrebbe non trovarsi costretta a rivenderli a Infinity come avvenuto tre anni fa.