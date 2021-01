Diritti TV Champions League: Mediaset trasmetterà le partite su Play o Infinity?

Ancora dettagli sull'assegnazione dei diritti tv della Champions League, di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle passate ore. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, infatti, Mediaset starebbe puntando anche al pacchetto per la trasmissione delle partite non in chiaro.

Dopo essersi assicurato il pacchetto che permetterà alla tv commerciale italiana di trasmettere in chiaro e streaming le migliori gare del martedì, dietro il pagamento di una somma compresa tra i 40 ed i 45 milioni di Euro, infatti, Mediaset sarebbe pronta a rilanciare anche sul pacchetto pay.

L'obiettivo di tale offerta sarebbe l'arrivo delle partite su Mediaset Play o Infinity. Qualora l'operazione dovesse concretizzarsi, per Mediaset si tratterebbe di un ritorno dopo la non fortunata parentesi della Champions League su Mediaset Premium.

La strada per Mediaset sarebbe tutta in discesa, dal momento che il Consiglio di Stato ha vietato a Sky l'esclusiva IPTV fino al 2022.

Proprio Sky, infatti, si sarebbe aggiudicata il pacchetto della Coppa delle Grandi Orecchie comprensivo di 121 partite, mentre Amazon trasmetterà i migliori match del mercoledì e la finale di Supercoppa Europa. La situazione però è in divenire e nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi interessanti, che si incroceranno con quelli relativi all'assegnazione dei diritti tv della Serie A.